In Hamburg: Schwarzfahrer tritt und beißt Kontrolleure – Festnahme

Ein beim Schwarzfahren erwischter Mann ist am Donnerstagabend am Bahnhof Dammtor (Neustadt) völlig ausgerastet. Als die Kontrolleure ihn des Zuges und des Bahnhofs verwiesen, wurden sie angegriffen, getreten und gebissen. Bundespolizisten nahmen den Mann fest.

Laut Bundespolizei haben zwei Kontrolleure auf der S-Bahnfahrt vom Bahnhof Sternschanze zum Dammtor einen 25-Jährigen ohne Fahrschein angetroffen. Er wurde des Zuges verwiesen. Die Bahnmitarbeiter geleiteten den Mann zum Ausgang. Hier soll der Schwarzfahrer ausgerastet sein.

Kontrolleur durch Biss und Faustschlag verletzt

Der 25-Jährige griff die Kontrolleure an, trat und schlug nach ihnen. Einer wurde mit der Faust im Gesicht getroffen, dem anderen biss er in den Arm. Zu Hilfe gerufene Bundespolizisten nahmen den inzwischen am Boden fixierten Schläger in Gewahrsam. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.