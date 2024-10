In Hamburg: Schwarzfahrer bespuckt und würgt Kontrolleurin

Bundespolizisten sind am Mittwochmorgen in Eilbek Kontrolleuren der DB-Sicherheit zu Hilfe gekommen. Diese hatten einen Schwarzfahrer in der S-Bahn erwischt, doch der zeigte sich äußerst renitent.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr am Bahnhof Landwehr. Eine Gruppe von Fahrkartenkontrolleuren, darunter zwei Frauen, hatte einen 26-Jährigen ohne gültigen Fahrschein in der S-Bahn erwischt. Der Schwarzfahrer rastete dabei offenbar völlig aus.

Kontrolleurin bespuckt und gewürgt

Er griff eine der Kontrolleurinnen an, würgte sie am Hals und spuckte ihr ins Gesicht. Ihre Kollegen griffen ein und überwältigten den Mann. Danach wurde er an die zwischenzeitlich alarmierten Bundespolizisten übergeben. Auch hier zeigte sich der Mann aggressiv. Er wurde auf die Wache gebracht.