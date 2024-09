Angetrunkener Autofahrer überrollt schlafenden Obdachlosen – tot

Schrecklicher Vorfall am Mittwochabend in St. Georg. Dort wurde in einer Tiefgarage ein schlafender Mann überfahren. Ein Notarzt reanimierte ihn. Doch kurz darauf verstarb er in der Klinik.

Das Unglück geschah gegen 22.45 Uhr in einer Tiefgarage an der Barcastraße. Der Fahrer eines Alfa Romeo (41) fuhr die Rampe hinauf, laut Polizei überrollte er dabei einen vor dem Garagentor schlafenden Obdachlosen.

Überrollter Obdachloser stirbt nach Not-OP

Bei Eintreffen des Notarztes war das Opfer leblos und wurde reanimiert, so ein Feuerwehrsprecher. Trotz einer Notoperation starb der 49-Jährige kurz darauf im Krankenhaus St. Georg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer des Alfa Romeo war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht mehr fahrtüchtig (0,6 Promille).