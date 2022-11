In Hamburg: Sauna brennt – Bewohner rettet sich ins Freie

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Hausbruch hat am Mittwochabend hohen Sachschaden verursacht. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Sauna in Brand geraten. Der Bewohner versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 20.45 Uhr in den Scharpenbargsweg gerufen. Hier hatte der Bewohner eines Hauses einen Brand der Sauna gemeldet. Zunächst soll er noch versucht haben den Brand selbst zu löschen, musste aber wegen der starken Qualmentwicklung von seinem Vorhaben ablassen.

Sauna in Hamburg brennt: Bewohner versucht vergeblich zu löschen

Er wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht in die Klinik. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt die Ursache des Feuers. Die Sauna soll zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in Betrieb gewesen sein. Es entstand erheblicher Sachschaden.