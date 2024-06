Hamburg: E-Scooter-Fahrerin nach Kollision mit Bus schwer verletzt

In Lohbrügge ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein abbiegender Bus erfasste eine E-Scooter-Fahrerin. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.35 Uhr an der Lohbrügger Landstraße. Ersten Informationen zufolge soll der Fahrer eines Linienbusses bei dem Versuch, in den Ladenbeker Furtweg abzubiegen, die Frau auf ihrem E-Scooter erfasst haben.

Notarzt versorgt schwer verletzte Frau

Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer, das anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei hat den Unfallort abgesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führt.