Hamburg: Reisebus steht lichterloh in Flammen

Ein brennender Reisebus hat am Sonntagnachmittag Teile von Groß Borstel vernebelt. Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, rettete sich.

Gegen 13.20 Uhr gingen mehrere Notrufe in den Einsatzzentralen von Polizei und Feuerwehr ein. Einige Anrufer meldeten eine starke Verqualmung und Brandgeruch in der Hindenburgstraße. Andere gaben an, dass ein Reisebus an der Ecke Obenhauptstraße brennen würde.

Hamburg: Reisebus fängt während der Fahrt Feuer

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Bus mit Wasser und Schaum. Polizeiangaben zufolge bracht der Brand während der Fahrt aus. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Busfahrer habe den Bus gestoppt und sich in Sicherheit gebracht.