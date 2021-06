In Hamburg: Rabiater Gauner von Polizist und Ex-Polizist gestoppt

Lurup –

Ein Polizist (52) und einer in Pension (60) haben Mittwochabend einen 29-Jährigen aufgehalten, der in zwei Wohnungen in Hamburg-Lurup eingedrungen sein soll. Der Verbrecher soll zwei Menschen verletzt haben.

Zunächst soll der 29-Jährige über die offene Terrassentür in eine Wohnung an der Straße Am Barls gelangt sein. Die Bewohnerin, eine 76 Jahre alte Frau, konnte den Mann vertreiben – wurde laut Polizei von dem Gauner aber zu Boden geschubst.

Hamburg: Gauner von Polizist und Ex-Polizist gestoppt

Offenbar unbekümmert suchte sich der 29-Jährige gleich sein nächstes Ziel aus: eine Wohnung am Engelbrechtweg, nur eine Straße weiter. Wegen des bellenden Hundes wurde die 82-Jährige Bewohnerin aufmerksam. Zusammen mit ihrem Sohn, der zu Besuch war und Polizist ist, stellte sie den Mann im Esszimmer – in der Hand soll er bereits die Handtasche der Rentnerin gehalten haben.

Als der Verbrecher versuchte zu flüchten, hielt ihn der Polizist auf. Dabei wurde der 52-Jährige aber am Arm verletzt – der 29-Jährige soll mit einer Klinge eines Werkzeugs zugestochen haben, das er bei sich trug. Auf dem Weg raus soll er auch die 82-Jährige umgestoßen haben.

Draußen schaffte es der Sohn des Opfers aber, den Täter wieder einzuholen. Zusammen mit einem Nachbarn, zufälligerweise einem pensionierten Polizisten (60), hielt er den 29-Jährigen auf. Kollegen des PK25 nahmen ihn fest. (dg)