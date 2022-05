In Hamburg: Polizei nimmt Wohnmobil-Aufbrecher fest

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen Wohnmobil-Aufbrecher in Barmbek festgenommen. Die Beamten waren von Zeugen alarmiert worden, die die Tat beobachtet hatten. Zwei mutmaßlichen Komplizen des Festgenommenen gelang die Flucht.

Die Tat habe sich laut Polizei gegen 2 Uhr in der Berthastraße abgespielt. Drei Männer hatten sich an einem dort geparkten Wohnmobil zu schaffen gemacht. Zeugen, die die Tat beobachtet hatten, riefen die Polizei. Als die ersten Streifenwagen am Einsatzort eintrafen, seien zwei Männer geflohen und in der Dunkelheit entkommen.

Wohnmobil-Aufbrecher in Barmbek festgenommen

Einen dritten Täter (40) nahmen die Beamten fest, als er aus dem Camper stieg und flüchten wollte. Die Polizei prüft, ob der Festgenommene für einen weiteren Aufbruch eines Wohnmobil in unmittelbarer Nähe verantwortlich sein könnte. Der 40-Jährige kam in U-Haft.