In Hamburg: Pkw in Flammen

In Jenfeld ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto ausgebrannt. Das Feuer war nur sehr schwierig zu löschen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Gegen 1.40 Uhr wurde die Feuerwehr in die Grunewaldstraße gerufen. Anwohner hatten Feuerschein und kleinere Verpuffungen gemeldet. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand ein Kleinwagen in Flammen.

Pkw steht in Jenfeld in Vollbrand

Erste Löschversuche mit dem Wasserschlauch schlugen zunächst fehl. Immer wieder loderten Flammen auf. Erst mit Löschschaum konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.