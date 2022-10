Opel brennt in Hamburger Seitenstraße lichterloh – Anwohner schlagen Alarm

Die Feuerwehr und die Polizei sind in der Nacht zu Sonntag nach Rahlstedt ausgerückt. In einer kleinen Seitenstraße stand ein Auto in Flammen. Dadurch wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Wie der Polizei-Lagedienst bestätigte, seien die Einsatzkräfte gegen 0.40 Uhr in die Straße Heckende gerufen worden. Dort hatten Anwohner ein brennendes Auto gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe ein Opel Corsa in Vollbrand gestanden.

Ein dahinter stehendes Fahrzeug sei durch die Hitze beschädigt worden. Den Brand hatten Feuerwehrmänner nach gut 20 Minuten unter Kontrolle, doch am Opel entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.