In Hamburg: Nach Drogenkonsum: Mehrere Jugendliche kollabieren – Krankenhaus!

Vier junge Männer sind am Sonntag ins Krankenhaus gebracht worden – offenbar waren sie kollabiert, nachdem sie am Rispenweg in Hamburg Drogen genommen hatten.

Um kurz vor 5 Uhr rief einer der Beteiligten, ein 16-Jähriger, die Feuerwehr. Gegenüber den Beamten berichtete er, dass drei seiner Freunde vor dem Hauptgebäude eines Kleingartenvereins zusammengebrochen und nicht mehr ansprechbar seien. Rettungs-, Streifenwagen, ein Notarzt und ein Löschzug rückten daraufhin aus.

Nach Drogen-Konsum in Hamburg: Junge Männer kollabieren

Die Männer – darunter auch der noch ansprechbare 16-Jährige, der den Notruf gewählt hatte – wurden von Sanitätern behandelt und dann zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei nach sollen sie zunächst Alkohol konsumiert, später dann mit Betäubungsmitteln weitergemacht haben. Welche Drogen es waren, ist unklar. Am Tatort wurde ein Joint gefunden und sichergestellt.

Weil Rettungskräfte beim Eintreffen weitere Jugendlichen hatten flüchten sehen, wurde eine Drohne in die Luft gelassen und mit Spürhunden die Umgebung abgesucht. Angetroffen wurde bei der Aktion allerdings niemand mehr.

Dass sich Jugendliche beim Drogenkonsum gefährlich verschätzen, kommt immer wieder vor: Im September dieses Jahres war eine 16-Jährige nach dem Einnehmen von Ecstasy in Winterhude gestorben. Eine 13-Jährige liegt noch im Koma, nachdem sie auf einer Geburtstagsfeier vor zwei Wochen ebenfalls eine Ecstasy-Pille geschluckt hatte. (dg)