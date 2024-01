Müll-Laster stürzt um – Fahrer verletzt, Kreuzung blockiert

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Veddel behindert zur Stunde den Verkehr in alle Richtungen. Der Fahrer eines mit Müll beladenen Lkw hatte eine Kurve offenbar zu schnell durchfahren. Die Zugmaschine samt Auflieger kippte um. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Zu dem Unfall kam es gegen 12.50 Uhr am Veddeler Marktplatz. Hier war der Lkw-Fahrer eines Entsorgungsunternehmens in Richtung Georgswerder unterwegs. Offenbar viel zu schnell. In dem Rondell krachte die Zugmaschine samt Auflieger auf die Seite. Ein weiterer Anhänger blieb auf den Rädern stehen.

Feuerwehrkran rückte an

Der Fahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt und sei laut Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrkran musste anrücken, um das tonnenschwere Gefährt zu bergen. Dies dauerte auch am Nachmittag noch an. Erst gegen 17 Uhr wird mit dem Abschluss der Arbeiten gerechnet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.