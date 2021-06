In Hamburg: Messerattacke in Einkaufszentrum – Frau verletzt zwei Kundinnen

Wilhelmsburg –

Was für ein Schock: Im Einkaufszentrum Luna Center in Wilhelmsburg sind am Freitagvormittag zwei Kundinnen mit einem Messer verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte eine 32-Jährige die beiden Frauen in einer Kik-Filiale angegriffen.

Die beiden 26 und 31 Jahre alten Kundinnen wurden mit einem Messer jeweils von hinten am Hals verletzt. Eine dritte Frau schritt beherzt ein. Es kam zu einer Rangelei, bei der sie Prellungen erlitt.

Hamburg: Messerangriff in Kik-Filiale: Täterin flüchtet

Die Angreiferin flüchtete anschließend aus dem Laden, konnte jedoch kurz darauf im Umfeld des Einkaufszentrums von den alarmierten Einsatzkräften überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Zuvor soll sie an der Kreuzung Wittestraße/Jungnickelstraße stehengeblieben sein und gedroht haben, sich selbst mit dem Messer zu verletzten.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann geht mit Messer auf schwangere Freundin los

Die beiden Frauen wurden zur Behandlung ihrer Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Aufgrund der Art und Weise des Angriffs hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen – unter anderem wegen versuchten Mordes.

Tatverdächtige wird Haftrichter zugeführt

Die psychisch auffällige Tatverdächtige wurde laut Polizei bereits von einem Amtsarzt begutachtet. Zur Entscheidung über einen Haft- oder Unterbringungsbefehl wird sie nun einem Haftrichter zugeführt. (jek)