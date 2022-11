Hamburg: Zwischen Kleingärten liegt ein Mercedes im Graben

In Horn ist am Mittwochabend ein Autofahrer mit seinem Mercedes im Graben gelandet. Den Grund hatte die Polizei schnell ausgemacht: Der Mann war offenbar stark betrunken. Als die Polizisten ihn mit zur Wache nehmen wollten, leistete er Widerstand.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 23 Uhr zu einem Unfall in dem Kleingartengelände im Bauerbergweg gerufen. Weil zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Fahrer schwer verletzt und eingeklemmt war, rückte neben mehreren Löschfahrzeugen auch ein Notarzt an.

Mercedes-Fahrer unverletzt – und stark alkoholisiert

Am Einsatzort entdeckten die Retter einen Mercedes in einem Graben. Der Fahrer war unverletzt. Weil bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt wurde, wollten ihn Polizisten mit zur Wache nehmen. Dagegen wehrte sich der Mercedes-Fahrer zunächst. In einer aufwendigen Aktion bargen die Feuerwehrmänner den Mercedes. Nach gut 70 Minuten war der Einsatz beendet.