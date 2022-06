In Hamburg: Mann von Linienbus angefahren und lebensgefährlich verletzt

In Lokstedt ist am Samstagmorgen ein Mann von einem Linienbus angefahren worden. Ein Notarzt versorgte den lebensgefährlich Verletzten. Danach kam er in eine Klinik.

Der Unfall geschah laut Polizei um 10.40 Uhr am Lokstedter Steindamm. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Mann unvermittelt auf die Straße gelaufen, direkt vor einen Bus. Dessen Fahrer brachte sein Fahrzeug trotz Notbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen und erfasste den Mann.

Notarzt versorgt lebensbedrohlich verletztes Unfallopfer

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug, dem Notarzt und zwei Rettungswagen an. Das Unfallopfer wurde lange auf der Straße versorgt. Danach kam es mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Straße komplett ab.