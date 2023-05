Sexualstraftat: 65-Jährige in Hamburger Park überfallen

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag in Tonndorf einen Mann festgenommen. Er soll eine Frau angefallen und sexuell motivierte Handlungen an ihr vorgenommen haben. Als sie sich energisch wehrte, raubte er sie aus.

Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 2.30 Uhr in einem Park am Ölmühlenweg. Eine Frau (65) sei hier auf dem Rückweg zu ihrer Wohnung gewesen, als sie von hinten von einem Mann angefallen wurde. Der Täter habe sie laut eines Sprechers in einen abgelegenen Bereich gezerrt und sei in sexueller Weise übergriffig geworden. Als die Frau sich energisch wehrte und laut um Hilfe schrie, soll der Täter von ihr abgelassen haben.

Täter unweit des Tatort gefasst

Er ergriff Wertsachen der 65-Jährigen und flüchtete. Weit kam er nicht. Eine Streifenwagenbesatzung, die in der Fahndung eingebunden war, fasste ihn unweit des Tatorts. Bei ihm wurden zuvor dem Opfer geraubte Gegenstände gefunden. Seine Identität konnte nicht festgestellt werden. Er kam in U-Haft.