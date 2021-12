Seit Dienstagabend beschäftigt ein bewaffneter Überfall auf einen Bio-Markt in Eimsbüttel die Ermittler der Kripo. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen Angestellten mit einer Waffe bedroht und war im Anschluss daran mit geringer Beute geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Laut Polizeibericht betrat der maskierte Täter gegen 20.30 Uhr den Bio-Markt an der Fruchtallee. Hier bedrohte er einen Angestellten (28), indem er auf eine Waffe zeigte, die in seinem Hosenbund steckte. Er erbeutete einen geringen Geldbetrag aus der Ladenkasse und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täter zeigte auf Schusswaffe im Hosenbund

Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter entkommen. Er ist ca. 1,80 Meter groß mit kräftiger und sportlicher Figur. Er trug eine blaue Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte, einen hellen Pullover sowie eine schwarze Hose und dunkle Schuhe mit hellen Schnürsenkeln. Hinweise an die Polizei unter Tel. 428 65 67 89.