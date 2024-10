In Hamburg: Mann mit Messer raubt Tankstelle aus

Ein maskierter Mann hat am Freitagabend eine Tankstelle in Lohbrügge ausgeraubt. Dabei bedrohte er einen Angestellten mit einem Messer. Der Räuber entkam.

Die Tat soll sich laut Polizei gegen 21.35 Uhr an einer HEM-Tankstelle an der Bergedorfer Straße ereignet haben. Dort stürmte ein Mann mit einer Sturmhaube in den Verkaufsraum und bedrohte einen 19-jährigen Angestellten mit einem Messer. Nachdem ihm das Geld übergeben worden war, flüchtete er in Richtung Sander Tannen.

Tankstellenräuber entkommt mit seiner Beute

Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen entkam der Räuber. Er war etwa 20 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit schlanker Figur. Er sprach akzentfreies Deutsch und war mit einem schwarzgrauen Pullover, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und schwarzen Schuhen/Sneakern bekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.