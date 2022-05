In Hamburg: Mann kündigt Gewalttaten an – SEK überwältigt ihn

Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Rahlstedt. Ein Mann kündigte an, Bekannte erheblich zu verletzten. Das SEK rückte an und überwältigte ihn.

Die Polizei wurde gegen 19.45 Uhr zu einem Häuserblock in die Krögerstraße gerufen. Ein Mann (33) hatte damit gedroht, Personen aus seinem persönlichen Umfeld und auch Nachbarn Leid zuzufügen. Einer 66-Jährigen soll er damit gedroht haben, scharfe Patronen zu besitzen. Die Frau alarmierte die Polizei.

Mann droht mit Gewalt – SEK-Einsatz in Rahlstedt

Weil es nicht der erste Einsatz bei dem offenbar psychisch kranken Mann war und weil die Lage zu eskalieren drohte, wurden Spezialkräfte angefordert. Beamte der Beweissicherungs- und Festnnahmeeinheit rückten an und sicherten die Umgebung. Zudem wurde das SEK alarmiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie der „Cannabis-König“ um sein Hanf kämpft

Die Elite-Polizisten überwältigten den Mann gegen 21.30 Uhr in der Wohnung. Er wurde einem Amtsarzt zugeführt. Der wies ihn in eine psychiatrische Klinik ein. Eine Waffe wurde in der Wohnung des 33-Jährigen nicht gefunden.