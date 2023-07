Hamburg: Lkw-Fahrer überrollt Frau – Lebensgefahr

Ein tragischer Unfall in Bahrenfeld hat am Dienstagmorgen Rettungskräfte der Feuerwehr und Notarzt beschäftigt. Ein Lastzug hatte beim Verlassen eines Tankstellengeländes eine ältere Frau erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr an einer Esso Tankstelle in der Theodorstraße. Hier hatte der Fahrer eines Lkw den Store der Tankstelle mit Frischwaren beliefert. Als er wieder abfahren und in die Straße einbiegen wollte, kam es zum Unglück.

Lkw überrollt Seniorin – Polizei ermittelt

Ersten Informationen zufolge habe der Fahrer dabei offenbar die 70-Jährige übersehen, die die Tankstellenzufahrt auf dem Gehweg überqueren wollte. Das Opfer sei laut Zeugen überrollt und wenige Meter mitgeschleift worden. Ein Notarzt versorgte das lebensgefährlich verletzt Unfallopfer. Danach kam es in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.