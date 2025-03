Tödlicher Unfall in Hamburg: Kind von Laster überrollt

Schrecklicher Unfall in Volksdorf. Dort wurde am Dienstagmorgen ein Schulkind von einem Müllfahrzeug überrollt. Es starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.55 Uhr auf der Straße Horstlooge. Aus bisher ungeklärter Ursache wurde ein Kind von einem Müllfahrzeug erfasst. Nach ersten Angaben der Feuerwehr kam für das Kind jede Hilfe zu spät. Für die Besatzung eines Rettungswagens, die als erste an der Einsatzstelle eintraf, bot sich ein schreckliches Bild.

Aufgrund eines Verkehrsunfalls findet derzeit ein Polizeieinsatz in #Volksdorf statt. Der Streekweg ist zwischen Wietreie und Rögenweg gesperrt. Zudem ist die Horstlooge zwischen Rögenweg und Volksdorfer Damm gesperrt. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu… pic.twitter.com/torXccHck2 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 4, 2025

Das Kind soll nach MOPO-Informationen auf der Straße gelegen haben. Die Verletzungen waren aber so schwer, dass Wiederbelebungsmaßnahmen eingestellt wurden. Rund 30 Retter der Feuerwehr waren im Einsatz.

Augenzeugen stehen unter Schock und werden vom Rettungsdienst betreut. Weitere Details zum Unfallhergang und zur Identität des Kindes waren zunächst nicht bekannt.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Textes hatten wir geschrieben, das Kind sei von einem Bus überfahren worden. Dies beruhte auf fehlerhaften offiziellen Angaben, die wir nun korrigiert haben.