Aus dem zweiten Obergeschoss: Kind stürzt von Balkon sieben Meter in die Tiefe

In Neugraben-Fischbek hat sich am Sonntagmittag ein tragisches Unglück ereignet. Ein Kleinkind kletterte über eine Balkonbrüstung und stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe. Ein Notarzt versorgte den Jungen und transportierte ihn in eine Klinik.

Wie eine Polizeisprecherin bestätigt, geschah das Unglück gegen 11.40 Uhr in einem Wohnhaus am Fischbeker Heidbrook. Von hier wurde gemeldet, dass ein Dreijähriger vom Balkon im zweiten Obergeschoss gestürzt sei. Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt rückten an.

Hamburg: Kleinkind stürzt rund sieben Meter tief

Ersten Angaben zufolge sei der Junge etwa sieben Meter in die Tiefe auf eine Rasenfläche gestürzt. Der Notarzt versorgte den Jungen, anschließend kam er in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.