In Hamburg: Holzkunstwerk brennt lichterloh – Feuerwehr im Einsatz

Frühmorgendlicher Einsatz für die Hamburger Feuerwehr: In Neuallermöhe brannte ein Holzkunstwerk lichterloh.



Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.30 Uhr verständigt, weil das rund drei Mal fünf Meter große Holzkonstrukt in der Hans-Stoll-Straße am Westensee in Flammen stand.



Sofort rückten die Retter aus und begannen mit den Löscharbeiten zwischen einem Sandweg und dem See, aus dem das Löschwasser für den Einsatz gepumpt wurde.



Feuerwehr-Einsatz in Hamburg-Neuallermöhe. Kunstwerk brennt nieder

Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Wieso es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar.