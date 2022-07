In Hamburg: Geldfälscher verkauft Blüten an Polizisten

Polizeibeamte haben am vergangenen Donnerstag in Jenfeld einen Geldfälscher verhaftet. Der Mann soll 20- und 50-Euro-Scheine mit einem Computer hergestellt und mit dem Verkauf dieser Blüten in Messengerdiensten geworben haben.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei waren die Beamten einem 29-Jährigen auf die Spur gekommen, der mit dem Verkauf von Euro-Blüten geprahlt hatte. Das für Falschgelddelikte zuständige Dezernat übernahm die Ermittlungen. Seit Oktober vergangenen Jahres waren dort knapp 4000 Fälle registriert, in denen gefälschte 20- und 50-Euro-Banknoten eine Rolle spielten.

Fälscher bietet Euro-Blüten in Hamburg zum Kauf an

Über einen Messengerdienst, auf dem der Fälscher Werbung für seine Blüten machte, nahmen verdeckte Ermittler Kontakt zu ihm auf und vereinbarten einen Kauftermin in der Straße Bekkamp. Ahnungslos übergab der 29-Jährige den Fahndern 25 falsche Euro-Scheine – und wurde sofort festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden 26 weitere falsche Euro-Banknoten entdeckt.

Auch in seiner Wohnung wurden Polizisten fündig. Neben Computerequipment entdeckten die Ermittler auch echte Geldscheine, die offenbar als Vorlage für die Fälschungen gedient hatten und deren Seriennummern mit denen der bei dem Tatverdächtigen sichergestellten Kopien übereinstimmen. Der Mann kam vor den Haftrichter.