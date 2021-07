In Hamburg: Gauner wollen Geldautomaten knacken – und scheitern kläglich

Rothenburgsort –

An der Billstraße in Hamburg haben laut Polizei mehrere Gauner in der Nacht zu Montag versucht, einen Geldautomaten rabiat aufzubrechen – bis das betriebseigene System plötzlich Alarm geschlagen hat.

Der Alarm ging dann auch bei der Polizei ein, die wenig später gegen 1.30 Uhr am Tatort erschien. „Die Beamten des PK 41 trafen aber weder dort noch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen tatverdächtige Personen an“, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Hamburg: Gauner wollen Geldautomaten knacken – und scheitern

Ein Zeuge beschrieb den Beamten aber ein verdächtiges Auto, welches zuvor mit laufendem Motor und geöffneter Kofferraumklappe neben dem Geldautomaten gestanden haben und schließlich in unbekannte Richtung abgefahren sein soll. „Dabei dürfte es sich wohl um einen silbernen oder grauen Mittelklassewagen gehandelt haben“, so die Sprecherin weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Angehender Fahrlehrer (27) begeht schweren Fehler

Der Geldautomat sei durch den Aufbruchsversuch lediglich äußerlich beschädigt worden, die Täter hätten keinen Zugriff auf die Geldkassette erlangt. Die örtlich zuständige Kripo (LKA 162) hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)