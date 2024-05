In Hamburg: Gartenhaus in Flammen – schwierige Löscharbeiten

In Neuland ist es am Samstagmittag zu einem Brand in einem Gartenhaus gekommen. Aufgrund der engen Zufahrt und der komplizierten Wasserversorgung gestaltete sich die Brandbekämpfung als schwierig.

Gegen 12.30 Uhr war eine dunkle Rauchwolke über der Gartenanlage am Neuländer Weg zu sehen. Aus einem Schuppen an einem Gartenhaus loderten meterhohe Flammen. Aufgrund der schmalen Wege in der Anlage konnten die Feuerwehr mit ihren Löschfahrzeugen den Brandort nicht erreichen.

Brand nach gut einer Stunde gelöscht

Stattdessen mussten über eine lange Strecke Schlauchleitungen verlegt werden, um Löschwasser aus einem Teich zu pumpen. Das kostete wertvolle Zeit. Erst nach gut einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.