In Hamburg: Garage in Flammen – Mann schwer verbrannt

Beim Brand einer Garage auf einem Grundstück in Moorfleet ist ein Mann am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Er erlitt neben Verbrennungen auch eine Rauchvergiftung und kam in eine Spezialklinik.

Zum Brandausbruch war es laut Feuerwehr gegen 9.35 Uhr am Moorfleeter Deich gekommen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte habe eine Doppelgarage in Flammen gestanden. Zuvor soll es eine Verpuffung gegeben haben. Eine Person sei dabei verletzt worden.

Mann mit Verbrennungen in Spezialklinik

Während Feuerwehrleute mit dem Löschen begannen, versorgte der Rettungsdienst den Verletzten. Er hatte Verbrennungen sowie eine Rauchvergiftung erlitten und kam in das Unfallkrankenhaus Boberg. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.