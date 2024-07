In Hamburg: Frau will Straße überqueren und wird von Mustang erfasst – tot

Tödlicher Verkehrsunfall in Billstedt: Dort wurde am Freitagabend eine Frau von einem Ford Mustang erfasst und schwer verletzt. Die Frau erlag kurz darauf in einer Klinik ihren schweren Verletzungen.

Laut der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 22.35 Uhr auf dem Schiffbeker Weg kurz vor der Zufahrt zur A24. Dort wollte eine 37-Jährige offenbar die vierspurige Straße überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen herannahenden Ford Mustang.

Frau erlag ihren schwere Verletzungen in Klinik

Die Frau sei laut Polizei frontal von dem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer und transportierte es in eine Klinik. Dort verstarb die Frau kurz darauf.

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Mustang-Fahrer (37) erlitt einen Schock.