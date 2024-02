In Hamburg: Frau lebensgefährlich verletzt – Mitbewohner festgenommen

In einer Wohnung in Eppendorf ist in der Nacht zu Samstag ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau eskaliert. Alarmierte Polizisten fanden die Frau mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen vor. Ihr Mitbewohner wurde festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten gegen wegen eines lautstarken Streits zu einem Wohnhaus am Rainweg gerufen worden. Dort, in einem Zimmer, fanden sie eine Frau (58) mit schweren Verletzungen am Kopf. Sie kam in eine Klinik. Laut Polizei bestand Lebensgefahr.

Von dem Tatverdächtigen, einem 20-jährigen Mitbewohner, fehlte zunächst jede Spur. Er konnte im Rahmen der Fahndung am Bahnhof Kellinghusenstraße festgenommen werden. Weil vermutet wurde, dass der Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. Er kam in U-Haft.