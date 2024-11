In Hamburg: Frau droht mit Messer – SEK überwältigt sie

Großeinsatz der Polizei in der Nacht zu Samstag in Wandsbek. Dort hatte eine Frau in ihrer Wohnung randaliert. Sogar das SEK rückte an.

Laut Polizei ging gegen 1 Uhr ein Notruf aus einem Wohnhaus an der Allensteiner Straße ein. Ein Anwohner meldete eine offenbar durchgedrehte Frau, die in ihrer Wohnung wirres Zeug schrie und randalierte. Bei Eintreffen eines Streifenwagens habe die Frau mit einem Messer gedroht.

Frau in psychischem Ausnahmezustand von SEK überwältigt

Daraufhin sei laut Lagedienst der Polizei das SEK hinzugerufen worden. Die Beamten der Spezialeinheit stürmten die Wohnung, überwältigten die Frau und nahmen sie fest. Sie wurde einem Amtsarzt zugeführt. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.