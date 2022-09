In Hamburg: Flammen vernichten bäuerliches Wirtschaftsgebäude

Ein Brand in Neuengamme hat in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr auf Trab gehalten. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen war ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude ausgebrochen. Rasch hatten die Flammen das ganze Gebäude erfasst.

Laut Angaben der Feuerwehr ging gegen 1.10 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer meldete Flammen auf seinem Grundstück am Neuengammer Hausdeich. Schon auf der Anfahrt konnten die Retter hellen Flammenschein erkennen und forderten Verstärkung an.

Neuengamme: Gebäude wird Raub von Flammen

Ersten Angaben zufolge war der Brand in einem Wirtschaft ausgebrochen. Die Flammen hatten rasch auf das Dach des Gebäudes übergegriffen. Erst nach gut drei Stunden war das Feuer gelöscht. Rund 20 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt die Brandursache.