Hamburger Wohnung in Flammen: Frau verletzt

Bei einem Wohnungsbrand ist am frühen Mittwochmorgen in Heimfeld eine Frau verletzt worden. Feuerwehrmänner retteten sie im letzten Moment vor den Flammen.

Laut eines Sprechers der Feuerwehr meldete sich gegen 5.45 Uhr der Bewohner eines Hauses an der Stader Straße über den Notruf. Er gab an, dass es in einer der Wohnungen brennen und sich die Mieterin noch darin aufhalten würde. Mehrere Löschzüge und ein Rettungswagen wurden daraufhin alarmiert.

Wohnungsbrand in Heimfeld – Bewohnerin verletzt

Am Einsatzort angekommen drangen Feuerwehrmänner unter Atemschutz in die Wohnung vor. Hier retteten sie eine Frau (60). Sie kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Den Brand hatten die Retter rasch unter Kontrolle, dennoch entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.