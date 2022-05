In Hamburg: Hund klettert auf Dach – und stürzt ab

Sein Drang nach Freiheit ist einem Hund am Freitagmorgen im Stadtteil Langenbek zum Verhängnis geworden. Das Tier war durch ein geöffnetes Fenster auf das Dach des Hauses geklettert und dort in die Regenrinne gerutscht. Etwas später stürzte der Vierbeiner in die Tiefe.

Die Retter der Freiwilligen Feuerwehr wurden gegen 10 Uhr von der Hundehalterin zu dem Haus an der Winsener Straße gerufen. Ihr Vierbeiner war durch ein Fenster aufs Dach gelangt. Hier war das Tier auf den Ziegeln abgerutscht und suchte an der Regenrinne Halt.

Behutsam transportieren Feuerwehrmänner den verletzten Hund zum Löschfahrzeug.

In Hamburg: Feuerwehr rettet abgestürzten Hund

Noch vor Eintreffen der Retter verließ das Tier die Kraft. Es stürzte rund acht Meter in die Tiefe und blieb verletzt auf dem Steinboden liegen. Behutsam legten die Feuerwehrmänner den Hund auf ein Rettungsbrett und trugen ihn zum Löschfahrzeug. Dann ging es mit Blaulicht zum Tierarzt.