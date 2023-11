Feuer in Hamburger Lagerhalle – direkt neben U-Bahn-Brücke

In Barmbek-Süd ist es am Sonntagmittag zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Das Feuer brach direkt neben einer U-Bahn-Strecke aus. Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Zum Brandausbruch war es gegen 12.35 Uhr an der Marschnerstraße gekommen. Laut Feuerwehr war starker Qualm aus einer dortigen Lagerhalle gemeldet worden. Darin befindet sich auch eine Tischlerei. Der Löschzug der Feuerwache Barmbek sowie eine freiwillige Wehr waren rasch am Einsatzort die sich direkt neben einer U-Bahn-Brücke befand.

Hamburg: Feuerwehr löscht Brand neben U-Bahnstrecke

In der Halle haben Materialien sowie ein Pelletofen gebrannt. Dank des schnellen Löschangriffs wurde ein Ausbreiten der Flammen verhindert.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: Mann badet in Alster – mit Unterkühlung in Klinik

Nach gut einer Stunde wurde Entwarnung gegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzte gab es nicht.