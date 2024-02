Falscher Handwerker raubt Senior aus – Polizei sucht Zeugen

Raubüberfall in der Wohnung eines Seniors in der Hamburger Neustadt. Ein falscher Handwerker hatte sich am Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Mannes verschafft und ihn dann ausgeraubt. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.25 Uhr an der Straße Zeughausmarkt. Laut Polizei soll ein Mann an der Tür eines 79-Jährigen geklingelt und behauptet haben, den Strom ablesen zu müssen. Den Angaben zufolge drängte der Täter den Senior in die Wohnung und riss ihm die Geldbörse aus der Hosentasche.

Hamburg-Neustadt: Senior bei Raubüberfall verletzt

Das Opfer erlitt dabei eine Handverletzung, die vom Rettungsdienst versorgt wurde. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, unrasiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise auf den Täter bitte unter Tel. 4286 56789 melden.