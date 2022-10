Hamburg: Fahrrad-Dieb kam vor den Haftrichter

Die Polizei hat am Sonntagabend im Stadtteil St. Pauli einen Fahrrad-Dieb festgenommen. Aufmerksame Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet, wie der das Schloss knackte.

Laut Polizei spielte sich die Tat am Dag-Hammarskjöld-Platz ab. Hier beobachteten eine Frau und ihr Begleiter (30 und 31 Jahre) einen Mann dabei, wie er sich an einem am Bahnhof Dammtor angeschlossenen Citybike zu schaffen machte.

Fahrrad-Dieb am Dammtor geschnappt

Aufgrund der guten Beschreibung der beiden Zeugen stoppten Polizisten den mutmaßlichen Fahrraddieb (25) in der Nähe des Tatorts an der Straße Alsterglacis (Rotherbaum) und nahmen ihn fest. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Hier soll darüber entschieden werden, ob der Mann in U-Haft kommt. Das Fahrrad wurde sichergestellt.