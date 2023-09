Zwei Großeinsätze der Feuerwehr an ein und derselben Adresse – und das binnen 13 Stunden: Im Hamburger Stadtteil Neuland stand zuerst am Samstagabend ein zur Garage umgebauter Anbau in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten Stunden. Doch am Sonntagmorgen gab es dort wieder Alarm: Diesmal brannte das Gebäude vollständig ab. Später stellte sich heraus: Es war das Elternhaus eines Hamburger Politikers. Und der erhebt nun schwere Vorwürfe.

Am Samstagabend gegen 19.55 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Gemeldet wurden Flammen und eine Rauchwolke auf einem Grundstück an der Fünfhausener Straße. Schon auf der Anfahrt sah der Zugführer die riesige Rauchsäule und forderte Verstärkung an.

Brand in Hamburg-Neuland: Riesige Rauchwolke

Immer mehr Löschzüge mit insgesamt mehr als 60 Rettern rückten an. Als die Kräfte eintrafen, schlugen meterhohe Flammen aus einem Anbau und einem Carport. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig: Der Gebäudeteil war mit Mengen von Unrat vollgestopft. Letztendlich bahnten sich die Feuerwehrleute über den Keller des Hauses einen Zugang zum Brandherd.

Hamburg: Brand im Elternhaus von Carl Cevin-Key Coste (FDP)

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Laut Feuerwehr kontrollierten die Einsatzkräfte gegen Mitternacht noch einmal die Einsatzstelle, Glutnester seien nicht mehr festgestellt worden. Doch am Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr gingen erneut Notrufe bei der Feuerwehr ein: Diesmal wurden an derselben Einsatzstelle Flammen aus dem Dach des Hauses gemeldet.

Erneut rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Bei Eintreffen der Retter stand der gesamte Dachstuhl in Flammen. In der Feuersbrunst stürzte der Giebel ein und riss den Schornstein mit. Im Inneren fraßen sich die Flammen durch das Haus und zerstörten es komplett. Die Bewohner konnten sich auch diesmal rechtzeitig in Sicherheit bringen.

FDP-Politiker verlor sein Elternhaus und vermutet einen Anschlag

Auf Instagram meldete sich FDP-Politiker Carl Cevin-Key Coste zu Wort. Erschüttert berichtete er davon, dass es sich bei dem Gebäude um sein Elternhaus handelte. Er dankte den Rettern und bekundete seine Erleichterung darüber, dass sein Vater und dessen Frau sich samt zwei Hunden rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten und unverletzt blieben.

In dem Post auf der Social-Media Plattform erhob er schwere Vorwürfe. Er schrieb, dass es „nach der ersten Erkenntnislage“ nach einem Brandanschlag aussehe.

Die Polizei erklärt dazu, dass man zur Brandursache noch keine Angaben machen könne. Die Ermittler seien auf dem Weg zur Einsatzstelle, um den Brandort zu untersuchen. Ein Ergebnis wird nicht vor Montagmorgen erwartet.