Bus rammt Taxi – zwei Verletzte und Stau

Ein Moment der Unachtsamkeit eines Busfahrers führte am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Eimsbüttel. Ein Linienbus war in das Heck eines Taxis gekracht. Zwei Menschen kamen verletzt in eine Klinik.

Der Unfall geschah um 6.55 Uhr auf der Kieler Straße in Richtung A7. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Fahrer eines Linienbusses auf Leerfahrt ein Taxi übersehen, welches vor ihm an einer roten Ampel stand.

Fahrgast und Taxifahrer verletzt

Der Bus krachte in das Heck des Taxis, das durch den Aufprall einige Meter nach vorn geschleudert wurde. Ein Fahrgast und der Taxifahrer wurden bei dem Crash verletzt. Beide kamen in eine Klinik. Die Kieler Straße wurde in Richtung Autobahn zunächst voll gesperrt. Es kam zu Stau.