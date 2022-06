Schläger-Doppelgänger im Pech: Jetzt muss er ins Gefängnis

Der Bundespolizei ist am Montag im Altonaer Bahnhof der Doppelgänger eines gesuchten Schlägers ins Netz gegangen. Erst später trafen die Beamten den eigentlich Gesuchten an.

Laut Bundespolizei hatte ein Mann am Sonntag im Bahnhof einen anderen im Streit mit einer Flasche niedergeschlagen und war vor Eintreffen der Beamten geflüchtet.

Für die Fahndung wurden Bilder aus der Überwachungskamera vom Tatverdächtigen an die Polizisten verteilt. Am Montagmorgen trafen sie einen Mann (61) an, der dem Gesuchten verblüffend ähnlich sah.

Im Bahnhof Altona: Mann mit Flasche niedergeschlagen

Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass er zwar nicht der Gesuchte ist, aber ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Er hatte eine Geldstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein nicht bezahlt – und kam in U-Haft.

Gegen 13.30 Uhr fanden Bundespolizisten dann den eigentlich gesuchten Schläger an der Museumsstraße und nahmen ihn fest. Bei ihm wurde mutmaßliches Dealgeld und 16 Gramm Cannabis gefunden. Auch er kam in Haft.