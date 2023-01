In Hamburg: Bodenramme reißt Hochspannungsleitung ab – mit Folgen für den Verkehr

In Walterhof ist es am Montagmittag zu einen folgenschweren Betriebsunfall gekommen. An einer Baustelle am Finkenwerder Ring kippte eine Bodenramme auf die Seite und riss dabei eine Hochspannungsleitung ab. Der Verkehr wird umgeleitet.

Laut eines Sprechers der Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 13 Uhr alarmiert worden. Eine tonnenschwere und mehrere Meter hohe Bodenramme sei an einem Abhang einer Baustelle umgekippt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, brauchte aber nicht in die Klinik.

Bodenramme umgekippt – Arbeiter leicht verletzt

Zu Stunde wird geklärt, ob eine Privatfirma mit der Bergung beauftragt wird oder der Feuerwehrkran dafür anrückt. Der Bereich um die Unglücksstelle wird für den Autoverkehr teilweise gesperrt und umgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.