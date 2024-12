Hamburg: Bewohner bei ausgedehnten Zimmerbrand verletzt

Großeinsatz der Feuerwehr am Samstagmorgen in Barmbek-Süd. Dort stand ein Zimmer einer Wohnung in Flammen. Ein Bewohner wurde verletzt.

Anwohner der Hermann-Kauffmann-Straße hatten gegen 8.30 Uhr den Notruf der Feuerwehr gewählt und Flammen aus einer Wohnung gemeldet. Weil zunächst befürchtet wurde, dass sich darin noch Personen aufhielten, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften samt Notarzt an.

Barmbek: Bewohner verletzt in Klinik

Laut Feuerwehr hatte sich der Bewohner vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbst in Sicherheit gebracht. Er war leicht verletzt und kam in eine Klinik. Der Brand, der in einem der Zimmer ausgebrochen war, war nach gut 30 Minuten gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.