Hamburg: Baum stürzt im Schneetreiben auf Jugendliche – sechs Verletzte

Unglück am Freitagabend in Altona-Nord: Bei Schneetreiben krachte ein Baum auf dem Gelände eines Event-Centers um und stürzte auf sechs Jugendliche. Alle kamen verletzt in eine Klinik.

Laut Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 23.30 Uhr alarmiert. Auf dem Gelände eines Veranstaltungszentrums am Zeiseweg sei ein Baum unter der Schneelast umgestürzt und habe mehrere Personen getroffen. Dort fand eine Techno-Party statt.

Mehrere Rettungswagen und Notarzt im Einsatz

Rund 25 Retter waren im Einsatz. Die Sanitäter versorgten sechs Opfer. Bei einem von ihnen bestand Verdacht einer Wirbelsäulenverletzung. Alle kamen in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei bei keinem.