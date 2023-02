Autobahn in Hamburg: Wagen geht während der Fahrt in Flammen auf

In Neuallermöhe ist es am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Ein Auto war auf Höhe der Zufahrt zur A25 in Brand geraten. Der Fahrer reagierte besonnen und lenkte seinen Wagen von der Autobahn herunter.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 15 Uhr in den Nettelnburger Landweg gerufen. Ein Anrufer hatte den Brand seines Autos gemeldet. Als ein Löschfahrzeug am Einsatzort eintraf, loderten Flammen aus dem Kastenwagen, wie die Feuerwehr sagt.

Fahrer lenkt brennenden Wagen von der Autobahn

Der Fahrer gab an, dass er zuvor auf der A25 unterwegs gewesen sei und dabei Rauch festgestellt hatte. Er lenkte sein Auto auf der nächsten Abfahrt von der Autobahn.

Nach gut 20 Minuten war der Brand gelöscht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.