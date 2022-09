Vor Autohaus: Sportflitzer brennt in Hamburg lichterloh

Vor einem Autohandel in Wilhelmsburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Audi TT in Flammen aufgegangen. Obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war, entstand Totalschaden am dem Sportflitzer. Die Polizei ermittelt – Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Laut Polizei sei das brennende Fahrzeug gegen Mitternacht von Passanten bemerkt worden. Mehrere Streifenwagen und ein Löschfahrzeug rückten zur angegebenen Adresse in der Harburger Chaussee an. Hier, vor einem Autohandel, loderten Flammen aus dem Frontbereich eines Audi TT.

In Hamburg: Totalschaden nach Brand eines Audi TT

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr entstand an dem Sportflitzer Totalschaden. Weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, fahndeten mehrere Streifenwagen in der näheren Umgebung nach einem möglichen Täter – ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.