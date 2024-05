In Hamburg: Asia-Markt in Flammen – Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

In Eilbek ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Anwohner hatten Flammen aus einem Ladengeschäft gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Laden lichterloh. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Zu dem Einsatz kam es gegen 23.35 Uhr an der Straße Hirschgraben. Anwohner hatten Flammen und Rauch aus einem Ladengeschäft gemeldet, das an der Ecke zur Wandsbeker Chaussee liegt. Laut Feuerwehr habe das Geschäft in Vollbrand gestanden.

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Rund 25 Retter waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten rund 90 Minuten an. Verletzte gab es zum Glück nicht. Dafür aber erheblichen Sachschaden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.