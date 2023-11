Nach Parkrempler: Teenie will mit Poser-BMW flüchten – das geht mächtig schief

In Wilhelmsburg ist es am späten Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach einem kleinen Rempler beim Ausparken wollte ein junger Mann in seinem getunten BMW flüchten. Weit kam er allerdings nicht.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 23.45 Uhr im Stübenhofer Weg gegenüber der dortigen Schule. Hier habe ein 19-Jähriger mit seinem BMW beim Ausparken ein anderes Fahrzeug touchiert. Dessen Fahrer war ganz in der Nähe und beobachtete, wie der BMW-Fahrer zu flüchten versuchte, und verfolgte ihn in seinem Auto.

Nach Crash gegen Baum – BMW sichergestellt

Dies veranlasste offenbar den BMW-Rowdy, auf das Gaspedal zu drücken. Das ging mächtig schief: Wenige Meter weiter verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen Baum. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto wurde mutmaßlich wegen unerlaubten Tunings sichergestellt.