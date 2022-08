Krasse Zahlen in Hamburg: Polizei erwischt mehr als 3700 Raser an nur einem Tag

Die Polizei hat am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen in Hamburg vorgenommen. Dabei kamen mobile und stationäre „Blitzer“ zum Einsatz. Insgesamt wurden 3770 Verstöße festgestellt.

Laut Polizei startete die Aktion, die unter dem Namen ROADPOL Operation Speed lief, um 7 Uhr und dauerte bis 24 Uhr an. Zu den stationären Blitzern im Hamburger Stadtgebiet wurden am Mittwoch auch die Ergebnisse von mobilen Radaranlagen und Messgeräten in sogenannten Provida-Fahrzeugen ausgewertet. Das Ergebnis ist erschreckend.

3770 waren in Hamburg zu schnell unterwegs

Von insgesamt 516.607 Fahrzeugen fuhren 3770 zu schnell. Allein die zwölf Beamten, die in zivilen Radarwagen unterwegs waren, registrierten 1463 Geschwindigkeitsverstöße. In Altenwerder wurde ein Auto mit 101 Stundenkilometern statt der dort erlaubten 50 erfasst.

Es werden auch in Zukunft zielgerichtete Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, um damit eine der Hauptunfallursachen zu bekämpfen und die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen, so die Polizei.