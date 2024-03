Im Nobelviertel: Mini brennt lichterloh und gerät ins Rollen – mit schweren Folgen

Feuer-Alarm in Harvestehude: In der Nacht zu Ostersonntag ist ein geparkter Mini in Flammen aufgegangen. Die Flammen durchfraßen die Bremsschläuche. Dadurch geriet der Wagen ins Rollen – mit schweren Folgen.

Anwohner der Straße Alsterkamp hatten gegen 0.50 Uhr die Feuerwehr gerufen. Laut einem Sprecher seien Flammen auf der Straße gemeldet worden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Mini Cooper in Vollbrand.

Harvestehude: Zwei Autos durch Feuer zerstört

Durch die Hitze löste sich die Bremse, das Fahrzeug rollte auf der leicht abschüssigen Straße auf ein weiteres geparktes Auto und setzte dieses ebenfalls in Brand. Nach gut einer Stunde waren die Flammen gelöscht, an beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.