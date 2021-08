In der Schanze: Polizisten beleidigt und Flasche geworfen: Drei Personen abgeführt

Sternschanze –

Die Hamburger Polizei ist in der Nacht zu Samstag zu einer Schlägerei im Bereich der Schlachthofpassage gerufen worden. Ärger gab’s am Rande des Einsatzes: Drei Personen sollen die Beamten beleidigt haben.

Mehrere Streifenwagen rückten gegen kurz vor 3 Uhr in der Schanze an, das Gros der an der Schlägerei beteiligten Menschen soll dann in verschiedene Richtunge geflüchtet sein, so ein Polizeisprecher. „Verletzt wurde niemand.“

Hamburg: Polizisten beleidigt drei Personen in Handschellen abgeführt

Während die Polizisten Anwesende kontrollierten und Personalien und Zeugenaussagen aufnahmen, sollen drei Personen – ein Mann, zwei Frauen – sie aufs Übelste beleidigt haben. Auch eine Flasche wurde offenbar auf die Beamten geworfen. „Wir nahmen die Personen daraufhin in Gewahrsam“, so der Sprecher weiter.

Der Mann des Dreiergespanns soll erheblichen Widerstand geleistet und Beamte verletzt und auch in Handschellen weiter beleidigt haben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. (dg)