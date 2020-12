In der Nacht zu Heiligabend: Polizei nimmt illegale Glückspiel-Party in Hamburg hoch

Corona-Einsatz in der Nacht zu Heiligabend: Die Hamburger Polizei hat am Mittwochabend kurz vor Mitternacht eine illegale Glückspiel-Party gesprengt. Mehr als 20 Menschen zockten in einem geschlossenen Raum – unter völliger Missachtung der Corona-Regeln.

In einem Hinterhof an der Walddörferstraße in Wandsbek bemerkten Beamte der Polizei Hamburg in den Räumen einer Maschinenverleihfirma reges Treiben. Kurz drauf trafen sie 24 Menschen in einem gerade einmal etwa 40 Quadratmeter großen Raum an – verteilt an mehreren Spieltischen, ohne Mundschutz, ohne Abstand. Die Teilnehmer der illegalen Glückspielparty rauchten Shisha und aßen Pizza.

Hamburg: Polizei stellt Waffen, Geld und Drogen sicher

Ein klarer Verstoß gegen die geltende Corona-Verordnung: Aktuell dürfen sich in Hamburg maximal fünf Personen aus zwei Haushalten privat treffen. Einzelhandel, Gastronomie und Spielhallen sind während des Lockdowns bis mindestens 10. Januar geschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren: Alle Infos zur Corona-Lage in Hamburg und Norddeutschland im Newsticker

In dem Raum, in dem es nicht einmal Fenster zum Öffnen gibt, stellten die Beamten 14.500 Euro, verbotene Messer und Drogen sicher. Den Teilnehmern der illegalen Zocker-Runde drohen jetzt Anzeigen wegen der vielfältigen Gesetzesverstöße. (roeer/due/ruega)